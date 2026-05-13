L’ipotesi scambio di orari | si lavora per Roma-Lazio alle 12 e il tennis alle 17 | 30

Da cdn.ilfaroonline.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Roma e Lazio potrebbe essere disputato alle 12:00, secondo fonti di Sky Sport, che indicano una possibile modifica degli orari. Per lo stesso giorno, si ipotizza di spostare il torneo di tennis degli Internazionali d’Italia alle 17:30, in modo da consentire questa variazione. Le decisioni definitive non sono ancora state ufficializzate, ma si stanno valutando queste opzioni per la programmazione degli eventi.

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Roma, 13 maggio 2026 – Il derby tra Roma e Lazio potrebbe cambiare orario. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, si starebbe lavorando a una soluzione per far disputare la partita alle 12:00, spostando invece il tennis degli Internazionali d’Italia alle 17:30. L’ipotesi nasce dalla necessità di gestire una giornata già particolarmente complessa per la Capitale, tra eventi sportivi di grande richiamo, ordine pubblico e mobilità. La partita, inizialmente al centro di valutazioni legate alla sicurezza, resta uno degli appuntamenti più delicati del calendario cittadino. La nuova soluzione consentirebbe di separare maggiormente i flussi dei tifosi diretti allo stadio Olimpico da quelli degli spettatori attesi al Foro Italico per il tennis.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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