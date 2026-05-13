L’ipotesi scambio di orari | si lavora per Roma-Lazio alle 12 e il tennis alle 17 | 30

Il derby tra Roma e Lazio potrebbe essere disputato alle 12:00, secondo fonti di Sky Sport, che indicano una possibile modifica degli orari. Per lo stesso giorno, si ipotizza di spostare il torneo di tennis degli Internazionali d’Italia alle 17:30, in modo da consentire questa variazione. Le decisioni definitive non sono ancora state ufficializzate, ma si stanno valutando queste opzioni per la programmazione degli eventi.

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