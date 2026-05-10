Derby Roma-Lazio | proposta per giocarlo alle 12 | 30 per evitare il tennis

La partita tra le squadre di Roma e Lazio potrebbe essere spostata alle 12:30, con l’obiettivo di evitare che il match si svolga in orari troppo tardi, riducendo così i rischi di incidenti. La decisione, ancora in discussione, riguarda anche le implicazioni sulla sicurezza nella capitale e le esigenze della Lega Serie A di rispettare gli accordi sui diritti televisivi. La data e l’orario ufficiali non sono stati ancora confermati.

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? Domande chiave Come influirà lo spostamento del derby sulla sicurezza di Roma?. Perché la Lega Serie A deve bilanciare calcio e diritti televisivi?. Chi propone di spostare il match al lunedì sera?. Quali sono le conseguenze della decisione per i tifosi della Lazio?.? In Breve Assessore Alessandro Onorato propone il derby lunedì 18 maggio alle ore 20:45.. Lega Serie A valuta anche l'opzione mercoledì 20 maggio per il match.. Gruppi del tifo organizzato della SS Lazio assenti allo stadio per il derby.. Simonelli deve coordinare la partita con Milan, Juventus e Como per diritti televisivi.. Il questore Roberto Massucci ha espresso questa mattina, a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo, la necessità di non sovrapporre il derby Roma-Lazio con la finale maschile degli Internazionali di tennis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Roma-Lazio: proposta per giocarlo alle 12:30 per evitare il tennis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derby ROMA-LAZIO del 2002 #quiz #quizchallenge #ironia #storia Notizie correlate Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l’incrocio con gli Internazionali? Gasperini ‘risponde’ a Sarri(Adnkronos) – Continuano le polemiche intorno a Roma-Lazio, derby di Serie A in programma domenica 17 maggio. Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” Altri aggiornamenti Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Roma-Lazio, ancora polemiche sull’orario; A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e l'orario del derby; Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l'incrocio con gli Internazionali? Gasperini 'risponde' a Sarri; Finale Internazionali d’Italia ‘sposta’ il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio.