L’inversione di tendenza è strutturale
Il presidente di un ente sanitario ha commentato che l’inversione di tendenza nelle liste di attesa è ormai strutturale. La dichiarazione si basa sui dati raccolti negli ultimi mesi, che mostrano un calo continuo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. La tendenza, secondo quanto affermato, si conferma come un cambiamento stabile e non temporaneo. La questione viene discussa in un contesto di monitoraggio delle performance del sistema sanitario.
"Sulle liste d’attesa inversione di tendenza strutturale". E’ il commento del presidente della Commissione regionale Sanità Nicola Baiocchi, sull’andamento positivo dei dati delle liste d’attesa nel mese di aprile: "+12,3% nelle prestazioni ambulatoriali erogate rispetto allo stesso mese del 2025, pari a oltre 22.000 servizi in più. Il trend è in netta crescita: da febbraio (+4,7%) ad aprile si registra un’accelerazione costante, diretta conseguenza dell’informatizzazione del Cup e del monitoraggio in tempo reale dell’offerta". Per quanto riguarda l’Ast provinciale, Baiocchi fa notare che "si registra un incremento sulle principali prestazioni del +13,5% che equivale nel mese a +5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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