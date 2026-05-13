L’inversione di tendenza è strutturale

Il presidente di un ente sanitario ha commentato che l’inversione di tendenza nelle liste di attesa è ormai strutturale. La dichiarazione si basa sui dati raccolti negli ultimi mesi, che mostrano un calo continuo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. La tendenza, secondo quanto affermato, si conferma come un cambiamento stabile e non temporaneo. La questione viene discussa in un contesto di monitoraggio delle performance del sistema sanitario.

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