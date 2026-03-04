Rifiuti Umbria diminuiscono i conferimenti in discarica | Netta inversione di tendenza Scelta la strada della sostenibilità e trasparenza

Nel 2025 in Umbria si registra una diminuzione significativa dei conferimenti in discarica, segnando una svolta rispetto agli anni precedenti. La Giunta Proietti e la nuova governance di Auri parlano di una scelta orientata alla sostenibilità e alla trasparenza, evidenziando un cambio di passo nella gestione dei rifiuti. I dati ufficiali mostrano come questa tendenza sia ormai consolidata, con effetti positivi per la regione.

Pubblicati i dati relativi al 2025. Le parole dell’assessore De Luca e del presidente Auri Sisti Dati relativi ai conferimenti in discarica per l'anno 2025 positivi per la regione Umbria, con la Giunta Proietti e la nuova governance di Auri che parla di vera e propria svolta. Con un totale di 174.139 tonnellate smaltite, l'Umbria registra infatti una riduzione del 23% dei flussi in discarica rispetto alle 225.199 tonnellate del 2024. Anche i rifiuti provenienti da fuori regione sono diminuiti, passando da 46.939 a 22.112 tonnellate. "I numeri non mentono: abbiamo riportato il sistema rifiuti sotto controllo" dichiara l'assessore regionale all'ambiente, Thomas De Luca. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

