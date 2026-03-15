Sinner affronterà Medvedev nella finale di Indian Wells, un torneo ATP Masters 1000 in corso negli Stati Uniti. Se Sinner vincerà, guadagnerà punti che potrebbero cambiare la classifica, mentre Alcaraz, attualmente in testa, potrebbe perdere terreno. La sfida si svolge nel contesto di una stagione ricca di incontri importanti e di aggiornamenti sulla posizione dei giocatori nel ranking mondiale.

Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian Wells, e proverà a vincere per la prima volta il titolo della manifestazione californiana. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 350 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia della finale deve recuperare 2500 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e vincendo questa sera potrà portarsi a -2150 dall’iberico. L’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, ma non potrà scavalcarlo nemmeno a Miami: Alcaraz, nell’ultimo aggiornamento del ranking, aveva però 3150 punti di margine, ma ne ha scartati 400 per la semifinale raggiunta lo scorso anno, e quest’anno ha eguagliato quel risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz se vince la finale a Indian Wells: c’è l’inversione di tendenza!

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