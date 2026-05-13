L'Inter vince la Coppa Italia sfuma il sogno Europa della Lazio | Chivu fa il bis dopo lo Scudetto

L'Inter si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 all'Olimpico. La partita si conclude con i nerazzurri che trovano i gol decisivi e portano a casa il trofeo. Per il difensore, si tratta del secondo titolo stagionale con la squadra, dopo aver vinto anche lo Scudetto. La Lazio vede sfumare così il sogno di qualificarsi in Europa tramite questa competizione.

L'Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all'Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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POLEMICHE FURIOSE SUL GOL DI CALHANOGLU CHE HA PORTATO L’INTER IN FINALE DI COPPA ITALIA

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