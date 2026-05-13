L’Inter vince la Coppa Italia sconfitta per 0-2 la Lazio

L’Inter ha conquistato la vittoria in Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. La partita si è decisa intorno al 14° minuto, quando un cross di Dimarco da corner è stato deviato da Thuram, finendo alle spalle del portiere avversario. La Lazio ha subito il secondo gol poco più tardi, senza riuscire a reagire, e l’Inter ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.

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E' il 14' minuto, quando un sinistro fatato di Dimarco da corner, viene spizzato da Thuram e porta al goffo autogol di Marusic. Dumfries scippa la sfera su una dormita di Tavares, palla in mezzo per Lautaro che deve solo appoggiare da pochi passi. Lazio che prova a suonare a la carica con qualche discesa, ma i nerazzurri sono troppo compatti E’ double per l’Inter all’Olimpico, basta un gran primo tempo per portare a casa laCoppa Italia. Poco ha potuto fare la Lazio contro unaBeneamatain formato scudetto, capace di creare tanto e rischiare poco.I nerazzurri vincono la loro decima Coppa Italia, conquistando così di diritto la stella d’argentoe ottenendo il secondo trofeo nella gestione Chivu.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’Inter vince la Coppa Italia, sconfitta per 0-2 la Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter vs Como | Coppa Italia 25/26 (Semi Finali) | Penalty #shorts Notizie correlate L’Inter vince la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 all’OlimpicoL’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Inter 0-2: Chivu vince la decima Coppa Italia, è DOBLETEL’Inter sale sul tetto d’Italia per la decima volta, alzando al cielo la Coppa Italia al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine contro... Temi più discussi: Lazio ko 2-0, l'Inter vince la Coppa Italia; Finale Coppa Italia, come cambiano i posti per l'Europa in caso di vittoria di Lazio e Inter? Le combinazioni; Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Coppa Italia vero crocevia della stagione: in ballo il destino di 7 squadre. L’FC INTERNAZIONALE MILANO VINCE LA 10º COPPA ITALIA DELLA SUA GLORIOSA STORIA! L’Inter si porta a casa il doblete: coppa Italia e scudetto, in un’annata strepitosa! Grazie ragazzi, grazie mister, grazie Inter. x.com L’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo ScudettoL’Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto. fanpage.it L’Inter vince la Coppa Italia: 2-0 alla Lazio, le statistiche della finaleNiente da fare per la Lazio, l'Inter vince 2-0 e conquista la vittoria della Coppa Italia senza troppi problemi: le statistiche della gara ... derbyderbyderby.it