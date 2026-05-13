L’Inter vince la Coppa Italia sconfitta per 0-2 la Lazio
L’Inter ha conquistato la vittoria in Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. La partita si è decisa intorno al 14° minuto, quando un cross di Dimarco da corner è stato deviato da Thuram, finendo alle spalle del portiere avversario. La Lazio ha subito il secondo gol poco più tardi, senza riuscire a reagire, e l’Inter ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.
E' il 14' minuto, quando un sinistro fatato di Dimarco da corner, viene spizzato da Thuram e porta al goffo autogol di Marusic. Dumfries scippa la sfera su una dormita di Tavares, palla in mezzo per Lautaro che deve solo appoggiare da pochi passi. Lazio che prova a suonare a la carica con qualche discesa, ma i nerazzurri sono troppo compatti E’ double per l’Inter all’Olimpico, basta un gran primo tempo per portare a casa laCoppa Italia. Poco ha potuto fare la Lazio contro unaBeneamatain formato scudetto, capace di creare tanto e rischiare poco.I nerazzurri vincono la loro decima Coppa Italia, conquistando così di diritto la stella d’argentoe ottenendo il secondo trofeo nella gestione Chivu.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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