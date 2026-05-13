L'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nell'ultimo incontro disputato all'Olimpico. La partita si è conclusa con la conquista della decima coppa nel palmarès della squadra nerazzurra. La vittoria permette all'Inter di aggiungere un altro trofeo al suo palmarès, mentre la Lazio si ferma senza riuscire a imporsi nell'ultimo match.

AGI - L'Inter fa dieci. I nerazzurri trionfano per 2-0 sulla Lazio all'Olimpico e conquistano la decima Coppa Italia della loro storia. Decisivi l'autogol di Marusic e il raddoppio di Lautaro Martinez, entrambi nel primo tempo, in una partita a senso unico per buona parte dei 90 minuti. Sarri ritrova Zaccagni e lo schiera nel tridente con Isaksen e Noslin. Chivu manda Thuram, in dubbio fino a ieri, dal 1' assieme a Lautaro. Errori. Dopo una decina di minuti a ritmi bassi, al 12' arriva la prima occasione nerazzurra con un colpo di testa di Lautaro che termina sul fondo. L'Inter prende campo e al 14' sblocca la gara. Corner di Dimarco, spizzata di Thuram verso l'area piccola, dove Marusic sbaglia il colpo di testa mettendo la sfera nella propria porta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Coppa Italia è dell'Inter, Lazio battuta 2-0

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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