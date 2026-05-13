L' Inter vince la Coppa Italia i nerazzurri battono la Lazio 2-0 e alzano il trofeo | rete di Lautaro e autogol di Marusic

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. Lautaro Martinez ha segnato il primo gol, seguito da un autogol di Marusic che ha chiuso la partita. Questa vittoria rappresenta il secondo trofeo stagionale per i nerazzurri, dopo aver conquistato anche lo Scudetto, e si tratta della decima Coppa Italia nella storia del club. La squadra di Christian Chivu ha così concluso la sua prima stagione sulla panchina con un doppio successo.

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La squadra di Christian Chivu, alla prima stagione sulla panchina dei nerazzurri, mette in cassaforte il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto, conquistando così il "Doblete"; per l'Inter è la decima Coppa Italia L'Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio per 2-0 e alza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Inter vince la Coppa Italia, i nerazzurri battono la Lazio 2-0 e alzano il trofeo: rete di Lautaro e autogol di Marusic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate Leggi anche: Lazio Inter 0-1 LIVE: autogol goffo di Marusic, i nerazzurri sono avanti! Lazio Inter 0-2: i nerazzurri fanno il double, Chivu vince anche la Coppa Italia!Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 L’Inter vince anche la... Temi più discussi: Finale Coppa Italia, come cambiano i posti per l'Europa in caso di vittoria di Lazio e Inter? Le combinazioni; Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Stella d’argento sulla maglia dell’Inter se vince la 10ª Coppa Italia: cosa dice il regolamento; Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento. L’ @Inter vince la sua decima #CoppaItaliaFrecciarossa #LazioInter x.com L’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo ScudettoL’Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto. fanpage.it Lazio ko 2-0, l'Inter vince la Coppa ItaliaL'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez: per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. ansa.it