Lazio Inter 0-2 | i nerazzurri fanno il double Chivu vince anche la Coppa Italia!

L'Inter ha conquistato la Coppa Italia 202526 battendo la Lazio 2-0 allo Stadio Olimpico. I nerazzurri hanno segnato con Lautaro Martinez e hanno beneficiato di un autogol di Marusic, portando a casa il trofeo dopo aver già vinto il campionato. La partita si è conclusa con i gol decisivi nel secondo tempo, consolidando il successo della squadra allenata da Chivu.

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