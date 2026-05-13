Lazio Inter 0-2 | i nerazzurri fanno il double Chivu vince anche la Coppa Italia!
L'Inter ha conquistato la Coppa Italia 202526 battendo la Lazio 2-0 allo Stadio Olimpico. I nerazzurri hanno segnato con Lautaro Martinez e hanno beneficiato di un autogol di Marusic, portando a casa il trofeo dopo aver già vinto il campionato. La partita si è conclusa con i gol decisivi nel secondo tempo, consolidando il successo della squadra allenata da Chivu.
Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Edoardo Motta - Il portiere che Sarri non voleva e che l’ha portato in finale di Coppa Italia
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