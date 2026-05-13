Nella finale di Coppa Italia 202526 allo Stadio Olimpico, Lazio e Inter si affrontano per il titolo. La partita vede un autogol di Marusic che permette ai nerazzurri di passare in vantaggio. La gara, seguita in diretta, si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio, con entrambe le squadre che cercano di conquistare il trofeo. La partita è in corso e il risultato attuale favorisce la formazione ospite.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00. Ufficiale il ricorso al TAR Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Inter 0-1 LIVE: autogol goffo di Marusic, i nerazzurri sono avanti!

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