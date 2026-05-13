L’Inter si è aggiudicata la decima Coppa Italia, battendo la Lazio all’Olimpico. La squadra nerazzurra ha portato a casa il trofeo dopo aver vinto anche lo scudetto, completando così un doppio successo che mancava da diversi anni. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter, confermando il suo ruolo di protagonista nel calcio italiano. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il club, che torna a conquistare entrambi i trofei nazionali nello stesso anno.

13 maggio 2026 – Da niente a tutto, o quasi. L’Inter rivendica la sua superiorità italica, e dopo le delusioni della stagione passata serve l’ accoppiata Scudetto-Coppa Italia come non le capitava dall’anno del Triplete. Cristian Chivu completa il suo capolavoro vincendo 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, in una finale a senso unico, dove domina il confronto con Maurizio Sarri addirittura oltre i giocatori in campo. Inter’s Lautaro Martinez jubilates after scoring the 0-2 goal during the Italian Cup final soccer match between SS Lazio and FC Inter at Olimpico stadium in Rome, Italy, 13 May 2026. ANSAANGELO CARCONI Lautaro mvp. Perché dove la Lazio concede, c’è l’intimidazione nerazzurra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter si prende la decima Coppa Italia. Lazio ko all’Olimpico: il doblete è realtà

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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