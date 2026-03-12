Montecchio Gallo trionfa e festeggia Vola in semifinale di Coppa Italia

Montecchio Gallo ha vinto contro Nibbiano & Valtidone con un punteggio di 3-1, qualificandosi per le semifinali di Coppa Italia. La partita si è svolta con i giocatori di entrambe le squadre in campo, tra sostituzioni e azioni decisive, e si è conclusa con la festa dei vincitori. La squadra avversaria ha schierato Serena, Hasanaj, Vecchi, Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Minasola, Ranelli, Spaviero, Lancellotti e Bassoli.

nibbiano & valtidone 1 montecchio gallo 3 NIBBIANO & VALTIDONE: Serena, Hasanaj (34' st Rossi), Vecchi (21' st Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Minasola (21' st Grasso), Ranelli, Spaviero (29' st Carrasco), Lancellotti, Bassoli (50' Piscicelli). All. Rastelli MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Notariale (28' st Sollaku), Dominici, Mistura, Carta, Peroni (47' st Nobili), Torelli (32' st Romualdi), Bardeggia (38' st Broso), Magnanelli (11' st Procacci), Fabbri. All. Vergoni Arbitro: Panariti di Torino Reti: 7' pt e 12' st Torelli, 26' pt Minasola, 49' st Sollaku Note: Amm. Minasola, Bellucci, Camilloni; Corner: 3-2; rec.: 0'+6; spettatori: 350 circa Il Montecchio Gallo trionfa e conquista la semifinale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza.