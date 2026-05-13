L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia | battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico

L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Lazio con un punteggio di 2-0, giocata all’Olimpico. La squadra aveva già conquistato lo scudetto in questa stagione. La partita si è conclusa con i gol decisivi nei tempi regolamentari. La vittoria permette all’Inter di ottenere il trofeo nazionale. La finale si è disputata davanti a un pubblico limitato.

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Dopo la conquista dello scudetto ora il trionfo anche in Coppa Italia, l’Inter non si ferma più e supera la Lazio nella finale dell’Olimpico. Secondo trofeo della stagione per Cristian Chivu, a cui riesce il Doblete come José Mourinho nel 2010, al primo anno sulla panchina nerazzurra. Si tratta della decima Coppa Italia della storia per l’Inter, che mette il sigillo alla stagione prima della festa per il 21° scudetto, in programma domenica pomeriggio. Netta supremazia dei nerazzurri nel primo tempo contro una Lazio troppo remissiva. Al 14’ sblocca il match l’ autorete di Marusic, che devia di testa nella sua porta un corner di Dimarco. Un’altra distrazione costa cara ai biancocelesti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate L’Inter vince la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 all’OlimpicoL’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. L’Inter batte (0-2) la Lazio all’Olimpico e conquista la decima Coppa ItaliaIn campo una sola squadra, l’Inter di Cristian Chivu, batte la Lazio sul terreno dell’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia con due gol... Temi più discussi: L’Inter non è sazia: 3-0 alla Lazio all’Olimpico. Mercoledì si replica nella finale di Coppa Italia; Stella d'Argento per la Coppa Italia: perché l'Inter la vuole, perché la Juve non l'ha mai chiesta; Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi. Stella d’argento sì o no in caso di vittoria della 10ª Coppa Italia per l’Inter?? I tifosi nerazzurri non hanno dubbi?? @tancredipalmeri #Inter #Lazio #CoppaItalia #Sportitalia x.com Coppa Italia, festa Inter all'Olimpico. La Lazio si arrende in finaleMissione compiuta. L'Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico 'doblete' con ... iltempo.it L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’OlimpicoSuccede tutto nel primo tempo. L’autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez spianano la strada all’Inter. Si tratta della decima Coppa Italia della storia per il club nerazzurro ... msn.com