L’Inter batte 0-2 la Lazio all’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia

L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, con un punteggio di 2-0. La partita si è giocata con un dominio della squadra nerazzurra, che ha segnato entrambi i gol nel primo tempo. La vittoria ha portato alla conquista della decima coppa della storia dell’Inter in questa competizione. La formazione che ha disputato la finale era guidata da Cristian Chivu.

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In campo una sola squadra, l’Inter di Cristian Chivu, batte la Lazio sul terreno dell’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia con due gol realizzati nel primo tempo. Partita giocata dall’Inter senza sbavature nel corso dei novanta minuti più sei di recupero. Stadio esaurito da tifosi laziali, interisti e da vati giocatori non più in attività con un passato tra le fila della Nazionale Azzurra. Partita correttissima con molta fisicità in alcuni interventi. Una bella serata di sport che fa dimenticare in questa magnifica serata dell’Olimpico, gli eventi bellici per qualche ora.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’Inter batte (0-2) la Lazio all’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Focus on the Final #InterComo #AtalantaLazio #CoppaItalia Notizie correlate Leggi anche: L’Inter si prende la decima Coppa Italia. Lazio ko all’Olimpico: il doblete è realtà Coppa Italia, Lazio-Inter 0-2: nerazzurri vincono la “decima”L’Inter conquista la Coppa Italia superando la Lazio per 2-0 grazie a un autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez. Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; L'Inter batte 2-0 il Parma ed è campione d'Italia; L'Inter non si ferma dopo lo scudetto: tris alla Lazio e le manda un avviso per la finale di Coppa Italia; L'Inter vince la Coppa Italia: Lazio battuta 2-0. #CoppaItalia, l’ #Inter batte la #Lazio 2-0 e conquista il trofeo x.com Lazio-Inter 0-2, ai nerazzurri la decima Coppa Italia e il 'double'Dopo la conquista del 21° scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia centrando il 'double' battendo 2-0 la Lazio. Sfuma la qualificazione in Europa League per i ... ansa.it Lazio ko 2-0, l'Inter vince la Coppa ItaliaL'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez: per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. ansa.it