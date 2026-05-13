L’Inter sta finalizzando la cessione di Luis Henrique, con una cifra vicina ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Nel frattempo, il club ha già individuato il suo sostituto per le fasce esterne. L’attenzione ora si concentra sulle operazioni di mercato previste per l’estate, che potrebbero portare a ulteriori rinforzi per la rosa. La squadra si prepara a nuove mosse in vista della prossima stagione.

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe rinnovare anche le corsie esterne. In particolare quella di destra, con Dumfries e Luis Henrique potenzialmente in uscita. L’olandese sogna sempre la Premier, con la sua partenza che potrebbe finanziare parte dell’operazione Palestra, mentre il brasiliano si è dimostrato non all’altezza della situazione. Il futuro del classe 2001 potrebbe essere in Turchia (piace al Besiktas) o in Inghilterra. Nella Premier vanta diversi estimatori, su tutti il Bournemouth: stando a quanto filtrato dall’Inter nel gennaio scorso, ovvero a mercato aperto, il club dove lavora l’ex Ds della Roma Tiago Pinto era disposto a spendere una cifra vicina ai 30 milioni bonus inclusi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter fa cassa con Luis Henrique, già preso il sostituto: i dettagli

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INTER, OFFERTA SERIA PER LUIS HENRIQUE: ECCO CHE SIGNIFICA. E SUL DOPPIO COLPO...

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