L’Inter si prepara a giocare la sua sedicesima finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di conquistare il decimo titolo. La squadra ha già vinto questa competizione in diverse occasioni, arrivando a record storici con giocatori come Altobelli e Bergomi. La finale rappresenta un nuovo passo nel percorso nerazzurro nella coppa nazionale, che si ripete nel tempo, portando avanti una lunga tradizione di partecipazioni e successi.

di Lorenzo Vezzaro Dai trionfi dell’era d’oro ai record insuperabili di Altobelli e Bergomi: il cammino nerazzurro nella competizione. Quella di mercoledì 13 maggio contro la Lazio non è una partita qualunque: per l’Inter si tratta della 16ª finale di Coppa Italia della propria storia. I nerazzurri tornano a giocarsi l’ultimo atto del trofeo nazionale dopo tre anni dall’ultima volta, forti di una tradizione che li ha visti trionfare in nove occasioni su quindici disputate. Un successo stasera permetterebbe di raggiungere la doppia cifra. Il bilancio delle finali disputate. Il palmarès nerazzurro vanta nove successi ottenuti in epoche diverse, a partire dal primo storico trofeo del 1939.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter e la Coppa Italia: sedicesima finale della storia a caccia del decimo sigillo

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