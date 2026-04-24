Riad a caccia del decimo sigillo stagionale L’attaccante sarà un under della futura rosa

Il club sta cercando di ottenere il decimo sigillo della stagione durante la partita contro il Fucecchio. In questa occasione, l’attaccante sarà un giovane proveniente dalla futura rosa. La squadra punta a migliorare la propria posizione in classifica e sta preparando l’undici titolare con attenzione, includendo anche un under che farà il suo debutto tra le fila della prima squadra. La partita si gioca in un momento di consolidamento delle scelte di formazione.

Due gli obiettivi in casa rossonera in occasione del match contro il Fucecchio. Il primo riguarda la squadra che vuole congedarsi dal pubblico amico con un successo e salutare l’Eccellenza a quota 67, la stessa indicata all’inizio del campionato dallo stesso Sergio Pirozzi, che è stato dunque "buon profeta". Il secondo obiettivo riguarda invece il ventenne Ahmad Riad, che vorrebbe mettere il sigillo ad una straordinaria annata raggiungendo la "doppia cifra", che per un attaccante rappresenta sempre un ottimo traguardo. Attualmente il giovane attaccante rossonero, autentica rivelazione del campionato, è quarto nella speciale classifica riservata ai migliori marcatori del girone con 9 centri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riad a caccia del decimo sigillo stagionale. L’attaccante sarà un under della futura rosa Notizie correlate Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomiIl Milan sarà assoluto protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. NBA, gli Spurs raggiungono le 50 vittorie stagionali. Decimo sigillo di fila per AtlantaSan Antonio (Stati Uniti), 17 marzo 2026 – I San Antonio Spurs sono la seconda squadra dopo gli Oklahoma City Thunder ad aver raggiunto le cinquanta...