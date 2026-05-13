Nella notte si svolgono le semifinali di Coppa Italia tra le squadre di Inter e Lazio. I nerazzurri di Chivu cercano di conquistare il secondo titolo stagionale, dopo aver vinto lo scudetto. I biancocelesti di Sarri puntano a cambiare l’andamento della stagione, con l’obiettivo di raggiungere la finale e dare una svolta al loro percorso. Le partite si disputeranno in un’unica serata.

Come Ulisse che mise tappi di cera nelle orecchie dei suoi marinai perché non ascoltassero il canto delle sirene. Questa è stata la vigilia di Cristian Chivu: convincere la sua Inter a non farsi incantare dai pronostici favorevoli, a non considerare la Coppa Italia un trofeo già vinto, da posare sul prato di San Siro, accanto alla coppa dello scudetto, durante la festa di domenica prossima. Il dio del gioco non supporta i presuntuosi. La passeggiata (3-0) di sabato scorso sulla Lazio e i 34 punti che distanziano le due squadre in campionato, questa sera non contano. Si parte dallo 0-0 in una finale che, se mal interpretata, può trasformarsi in una trappola per i nerazzurri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia, tutto in una notte: Inter a caccia della decima, Lazio per la svolta della stagione

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