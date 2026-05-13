L' Inter conquista la Coppa Italia | Lazio sconfitta all' Olimpico 2-0

L'Inter si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio all'Olimpico con il punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da un autogol di Marusic al 14' del primo tempo e da Lautaro al 35'. La Lazio ha schierato una formazione con Motta in porta e Gila in attacco, mentre Marusic ha lasciato il campo nel secondo tempo per Lazzari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lazio - Inter 0 - 2 RETI: 14'pt aut. Marusic, 35' pt Lautaro. LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 5.5 (27'st Lazzari 6), Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 4.5; Basic 5 (33'st Pedro sv), Patric 5 (1'st Rovella 6), Taylor 6; Isaksen 6 (21'st Cancellieri 5.5), Noslin 6, Zaccagni 5.5 (27' Dia 5.5). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi. Allenatore: Ianni 5.5 (Sarri squalificato). INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6.5 (32'st Carlos Augusto sv); Dumfries 7.5 (23'st Luis Henrique 6), Barella 6.5, Zielinski 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter conquista la Coppa Italia: Lazio sconfitta all'Olimpico 2-0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter vs Como | Coppa Italia 25/26 (Semi Finali) | Penalty #shorts Notizie correlate L’Inter batte (0-2) la Lazio all’Olimpico e conquista la decima Coppa ItaliaIn campo una sola squadra, l’Inter di Cristian Chivu, batte la Lazio sul terreno dell’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia con due gol... Calcio, l’Inter conquista la Coppa Italia 2026: piegata la Lazio all’OlimpicoL’Inter conquista la Coppa Italia 2026 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico e chiude la stagione con una doppietta che certifica la solidità... Temi più discussi: L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico; Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeo; Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia; Calcio Coppa Italia, l’Inter piega la Lazio 2-0 e alza il trofeo. L’Inter festeggia a Roma la conquista della Coppa Italia, la decima della sua storia #laziointer #coppaitalia x.com Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeoNello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it Calcio, l’Inter conquista la Coppa Italia 2026: piegata la Lazio all’OlimpicoL’Inter conquista la Coppa Italia 2026 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico e chiude la stagione con una doppietta che certifica la solidità della ... oasport.it