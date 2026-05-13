L' Inter conquista la Coppa Italia | Lazio sconfitta all' Olimpico 2-0
L'Inter si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio all'Olimpico con il punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da un autogol di Marusic al 14' del primo tempo e da Lautaro al 35'. La Lazio ha schierato una formazione con Motta in porta e Gila in attacco, mentre Marusic ha lasciato il campo nel secondo tempo per Lazzari.
Lazio - Inter 0 - 2 RETI: 14'pt aut. Marusic, 35' pt Lautaro. LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 5.5 (27'st Lazzari 6), Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 4.5; Basic 5 (33'st Pedro sv), Patric 5 (1'st Rovella 6), Taylor 6; Isaksen 6 (21'st Cancellieri 5.5), Noslin 6, Zaccagni 5.5 (27' Dia 5.5). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi. Allenatore: Ianni 5.5 (Sarri squalificato). INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6.5 (32'st Carlos Augusto sv); Dumfries 7.5 (23'st Luis Henrique 6), Barella 6.5, Zielinski 6.🔗 Leggi su Feedpress.me
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