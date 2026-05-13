Calcio l’Inter conquista la Coppa Italia 2026 | piegata la Lazio all’Olimpico

L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia 2026 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico. La squadra allenata da Cristian Chivu ha segnato due gol nel corso della partita, portando a casa il trofeo. La vittoria rappresenta il risultato più importante della stagione per i nerazzurri, che hanno concluso il torneo con questa conquista. La Lazio, invece, non è riuscita a reagire nel secondo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Inter conquista la Coppa Italia 2026 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico e chiude la stagione con una doppietta che certifica la solidità della formazione allenata da Cristian Chivu. Dopo il ventunesimo Scudetto, i nerazzurri pongono il proprio sigillo per la decima volta della loro storia in questa competizione. La finale si decide interamente nel primo tempo, dentro una partita poco spettacolare sul piano tecnico ma estremamente chiara sotto il profilo tattico. L’Inter la indirizza sfruttando due gravi errori individuali dei rivali e controllandola poi con maturità, aggressività e organizzazione. Il vantaggio arriva al 14’. Sul...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’Inter conquista la Coppa Italia 2026: piegata la Lazio all’Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate L’Inter batte (0-2) la Lazio all’Olimpico e conquista la decima Coppa ItaliaIn campo una sola squadra, l’Inter di Cristian Chivu, batte la Lazio sul terreno dell’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia con due gol... L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’OlimpicoDopo la conquista dello scudetto ora il trionfo anche in Coppa Italia, l’Inter non si ferma più e supera la Lazio nella finale dell’Olimpico. Temi più discussi: Stella d'Argento per la Coppa Italia: perché l'Inter la vuole, perché la Juve non l'ha mai chiesta; Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia; Inter, stella d'argento per la decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento; Lazio-Inter, la Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026 in diretta. L'Inter conquista la decima Coppa Italia della sua storia: quanto vale la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio calcioefinanza.it/2026/05/13/qua… x.com Calcio Coppa Italia, l’Inter piega la Lazio 2-0 e alza il trofeoRoma, 13 mag. (askanews) – L’Inter conquista la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale dell’Olimpico al termine di una partita controllata dai nerazzurri fin dalle prime battute. Decidono l’a ... askanews.it Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeoNello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it