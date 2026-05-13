L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia battendo la Lazio, conquistando così la sua decima coppa nel torneo. La squadra aveva già vinto lo scudetto meno di due settimane prima e ora completa il double. Un anno fa non aveva nessun trofeo, oggi invece può festeggiare due vittorie importanti in una stagione. La vittoria in finale si aggiunge ai precedenti successi stagionali del club in Italia.

Un anno fa nessun trofeo, oggi il double: l’Inter batte la Lazio in finale, vince la sua decima Coppa Italia dopo aver conquistato lo scudetto meno di due settimane fa e si prende (quasi) tutto in Italia, a eccezione della Supercoppa di dicembre. 3-0 il finale nella sfida dell’Olimpico, con la squadra di Chivu che ha indirizzato la partita già nel primo tempo con l’autogol di Marusic prima e la rete di Lautaro Martinez su un grande assist di Dumfries poi. Una supremazia territoriale e qualitativa evidente già dai primi minuti, con Lautaro e compagni che hanno schiacciato la Lazio nella propria metà campo fino poi a trovare il gol dell’1-0 al 14esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurra

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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