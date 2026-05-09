L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio all'Olimpico, segnando due gol nel primo tempo e uno nel secondo. Lautaro Martinez ha segnato una delle reti, riaccendendo le speranze per la squadra nerazzurra. La partita si è giocata nel campionato di Serie A, con l'Inter che ha mostrato solidità in vista della finale di Coppa Italia. La Lazio ha tentato di reagire senza successo, subendo la sconfitta.

AGI - L' Inter batte la Lazio all' Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nerazzurro per 3-0 nell'"antipasto" della partita che si giocherà ancora in questo stadio mercoledì sera. Proprio in vista della finale, sia Chivu che Sarri propongono un leggero turnover: i nerazzurri si schierano con Diouf e Carlos Augusto esterni di centrocampo e Mkhitaryan mezzala; torna titolare Lautaro, che va a comporre la coppia con Thuram. Sarri, invece, schiera dall'inizio Pellegrini e Dele-Bashiru al posto dei diffidati Tavares e Taylor, mentre a sinistra nel tridente trova spazio Pedro, visto l'infortunio di Zaccagni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lazio-Inter 0-3, prova di forza nerazzurra in vista della finale Coppa Italia

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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