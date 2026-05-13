L’Inter si prepara alla sfida contro la Lazio, con l’obiettivo di conquistare un doppio successo che potrebbe entrare nella storia del club. I nerazzurri sono impegnati a centrare il loro decimo trofeo, mentre affrontano le sfide psicologiche legate alla pressione e alla tensione del momento. La partita si presenta come un crocevia importante, tra la volontà di vincere e le insidie tattiche dell’avversario, guidato dall’allenatore che ha già affrontato in passato con successo.

di Lorenzo Vezzaro Nerazzurri nel bivio tra il sogno della decima coppa e le insidie psicologiche di Chivu contro l’astuzia di Sarri. Umiltà e volontà sono le coordinate scelte dall’Inter per la spedizione di questa sera all’Olimpico contro la Lazio. La posta in palio è altissima: vincere significherebbe cucirsi sul petto la decima Coppa Italia della propria storia e centrare un double con lo Scudetto che in casa nerazzurra manca dalla leggendaria stagione del 2010. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere della Sera, l’ambiente deve restare cauto per evitare trappole emotive. Il rischio psicologico e il precedente del Milan. Cristian Chivu teme giustamente il clima di eccessiva positività che circonda la squadra dopo il dominio in campionato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter a caccia della stella d’argento: contro la Lazio si cerca un “Doblete” che profuma di storia

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