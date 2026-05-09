Lazio Inter l’aperitivo della finale | Sarri e Chivu tra Europa e Doblete

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Lazio e Inter si avvicina, portando con sé l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. I due allenatori, Sarri e Chivu, sono impegnati tra progetti europei e obiettivi nazionali. La sfida di campionato assume un valore speciale, con la Lazio che cerca di risalire in classifica e l’Inter che mira a consolidare il suo scudetto. I prossimi giorni saranno decisive per definire le strategie di entrambe le squadre.

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