Lazio Inter l’aperitivo della finale | Sarri e Chivu tra Europa e Doblete
La partita tra Lazio e Inter si avvicina, portando con sé l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. I due allenatori, Sarri e Chivu, sono impegnati tra progetti europei e obiettivi nazionali. La sfida di campionato assume un valore speciale, con la Lazio che cerca di risalire in classifica e l’Inter che mira a consolidare il suo scudetto. I prossimi giorni saranno decisive per definire le strategie di entrambe le squadre.
Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto dello scudetto dell’Inter Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a Giuntoli Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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