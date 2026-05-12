L'Inter si prepara a disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera alle 21 all’Olimpico, dopo aver già vinto lo Scudetto. La squadra arriva all’appuntamento con la possibilità di conquistare il secondo trofeo stagionale. Il difensore e capitano ha commentato: “Abbiamo valori importanti”. La partita rappresenta un’occasione per l’Inter di completare un doppio traguardo stagionale.

Milano, 12 maggio 2026 – Dopo aver conquistato aritmeticamente lo Scudetto, l'Inter è attesa dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani sera alle 21 all'Olimpico. I nerazzurri affronteranno lo stesso avversario battuto 3-0 in Serie A lo scorso sabato, sempre nello stadio capitolino. "Tra campionato e Coppa saranno due gare diverse - dice Cristian Chivu in conferenza stampa -. Dobbiamo essere umili, consapevoli che abbiamo meritato lo Scudetto e la finale raggiunta, che vogliamo onorare al meglio. Thuram? Sta meglio, si è allenato con noi oggi e ora avremo un altro giorno per valutarlo". Il francese, che ieri aveva lasciato l'allenamento per un fastidio fisico, ha lavorato oggi coi compagni e punta a tenersi stretta una maglia da titolare in attacco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter a caccia del doblete, contro la Lazio c’è in palio la Coppa Italia. Chivu: “Abbiamo valori importanti”

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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