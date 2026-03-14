Se ne parla ovunque ma il cinema ne è da sempre affascinato | da AI a Matrix le storie più affascinanti e inquietanti sull’intelligenza artificiale

Il cinema ha sempre mostrato un grande interesse per l’intelligenza artificiale, con film come A.I. e Matrix che hanno segnato il genere. Oggi, le storie su questa tematica si trovano sia nelle produzioni classiche di fantascienza sia nelle ultime uscite delle piattaforme streaming. Questi film rappresentano spesso le aspettative e le paure che circondano le tecnologie che influenzano la nostra realtà quotidiana.

Dalla fantascienza classica alle produzioni più recenti delle piattaforme streaming, i film sull’ intelligenza artificiale continuano a raccontare le speranze e le paure legate alle tecnologie che stanno cambiando il nostro tempo. I film che parlano di intelligenza artificiale hanno immaginato robot capaci di provare emozioni, algoritmi in grado di controllare intere società e sistemi informatici che superano l’ingegno umano. Non è un caso che oggi il pubblico cerchi sempre più spesso film sull’intelligenza artificiale su Netflix o su altre piattaforme, alla ricerca di storie che uniscano spettacolo e riflessione. Il cinema ha affrontato questo tema da prospettive molto diverse: dai grandi film di fantascienza sull’intelligenza artificiale ai thriller tecnologici, fino ai più inquietanti film horror sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Se ne parla ovunque, ma il cinema ne è da sempre affascinato: da A.I. a Matrix, le storie più affascinanti (e inquietanti) sull’intelligenza artificiale Articoli correlati Leggi anche: Intelligenza Artificiale: opportunità per migliorare i servizi o strumento di controllo? Se ne parla ad Ancona "Intelligenza artificiale, dall'educazione al lavoro - persone al centro del cambiamento": se ne parla in un incontroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle...