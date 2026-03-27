Occhio quando paghi con la carta ecco come provano a fregarti alla cassa | a cosa fare attenzione

Negli ultimi anni, l'uso di carte di credito e metodi di pagamento digitali con smartphone e smartwatch è diventato sempre più diffuso, sostituendo progressivamente il contante. Tuttavia, sono stati segnalati casi in cui alcuni esercenti tentano di ingannare i clienti durante le transazioni alla cassa, adottando pratiche ingannevoli per ottenere più denaro o manipolare gli importi.

Sempre più persone sono ormai abituate ad acquistare pagando con la carta di credito, oppure con i metodi smart – smartphone e smartwatch – mettendo da parte il contante. Sicuramente si tratta di metodi rapidi, comodi e sicuri dal punto di vista del tracciamento, tuttavia non ci mettono al riparo dalle truffe. Anzi. Alcuni furbetti hanno trovato comunque il modo di sfruttare la situazione a loro vantaggio. I pagamenti con carta, o con smartphone, sono possibili grazie alla tecnologia contactless. Basta avvicinare la carta, o uno dei dispositivi sopra elencati, al POS per effettuare il pagamento. Purtroppo si tende a non fare caso a certi dettagli, perché spinti dalla fretta, o perché stiamo compiendo un gesto ormai naturale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio quando paghi con la carta, ecco come provano a fregarti alla cassa: a cosa fare attenzione Articoli correlati Fisco, paghi con carta? Attenzione ai nuovi controlli: chi rischiaDal 5 marzo prende avvio la verifica dei dati tra registratori di cassa e Pos prevista dalle nuove regole fiscali. Aggiornamento GPS 2026, conto alla rovescia per la chiusura delle operazioni: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 9 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... Aggiornamenti e notizie su Occhio quando paghi con la carta ecco... Discussioni sull' argomento Occhio a come rispondi al Fisco: un errore potrebbe far aumentare le sanzioni; Ruba caffè all'Interspar e scappa senza pagare inseguito dai vigili: 50enne italiano preso grazie alla segnalazione della commessa; De Canio avvisa il Napoli: Occhio al Cagliari! Queste sono partite trappola!. Non solo Dzeko, occhio alla nuova stella della Bosnia: Kerim Alajbegovic ha solo 18 anni ma piace già a mezza Europa x.com Ragazzi occhio che dal 2 aprile il prezzo ufficiale di PS5 con disco salirà a 649,99€! Se vi interessa la console, non è più il momento di aspettare. Questa è spedita dall'Italia PlayStation 5 PS5 Slim 1TB Console con Lettore Disco Versione EU Oggi a soli - facebook.com facebook