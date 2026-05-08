A Carpi, presso il Museo Diocesano, si terrà una mostra con la partecipazione di 33 artisti che presenteranno opere ispirate a San Francesco. L’evento prevede l’apertura di una mostra e attività gratuite collegate, senza dettagli sulle modalità di interpretazione dei valori del santo. L’esposizione si inserisce in un programma di iniziative culturali e artistiche legate alla figura di San Francesco.

? Domande chiave Come interpreteranno i 33 artisti i valori di San Francesco?. Quali attività gratuite accompagneranno l'apertura della mostra a Carpi?. Perché il progetto coinvolge anche il Canile Intercomunale e il CEAS?. Dove si terranno gli eventi collaterali previsti per il 9 maggio?.? In Breve Mostra dal 9 maggio al 7 giugno 2026 al Museo diocesano di Carpi.. Collaborazione tra Arte in movimento, Torre Borgo di San Felice e il Portico.. Attività CEAS dal 30 marzo al 10 maggio 2026 e iniziative al Canile Intercomunale.. Terzo appuntamento dopo le esposizioni del 2023 su Maria e del 2025 sui Pellegrini.. Dal 9 maggio al 7 giugno 2026 il Museo diocesano di Carpi ospiterà la mostra collettiva Sulle orme di Francesco, un tributo artistico per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carpi, 33 artisti per celebrare San Francesco al Museo Diocesano

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