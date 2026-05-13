L’ingegnere gestionale leader della trasformazione 4.0 | il modello Graded sale in cattedra alla Federico II
Nella giornata di presentazione della Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale all’Università degli Studi di Napoli Federico II è stato posto al centro il ruolo dell’ingegnere gestionale nella trasformazione digitale delle imprese. L’evento si è svolto nell’Aula Magna dell’ateneo, con interventi che hanno illustrato il modello Graded e la sua applicazione nel contesto della quarta rivoluzione industriale. Tra i relatori, il leader del settore ha descritto le caratteristiche del modello e il suo impatto sulle aziende.
Il ruolo cruciale dell’ingegnere gestionale all’interno delle dinamiche aziendali moderne: è il tema che ha animato la giornata di presentazione della Laurea Magistrale nell’Aula Magna di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra i protagonisti della tavola rotonda, organizzata da Gestionale Unina e coordinata dalla professoressa Lorella Cannavacciuolo, Gennaro Ardolino, che ha portato all’attenzione della platea la sua esperienza nel doppio ruolo di CIO di Graded S.p.A. e CEO di Janus. Nel corso del suo intervento, Ardolino ha tracciato un ponte ideale tra la formazione accademica e le sfide concrete del mercato, sottolineando come “la capacità di connettere competenze tecniche e visione strategica sia oggi il vero valore aggiunto per ogni organizzazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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