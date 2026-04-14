La trasformazione di Mimmo Cesaroni | com'è cambiato Federico Russo il protagonista della fiction

Federico Russo, noto per aver interpretato Mimmo Cesaroni nella serie televisiva, ha subito un notevole cambiamento nel corso degli anni. Dalla prima apparizione come bambino negli anni 2000, ora appare cresciuto e tra i protagonisti dello spin-off “Il Ritorno”. Le foto pubblicate mostrano chiaramente il passare del tempo e l’evoluzione fisica dell’attore, che nel frattempo ha attraversato diverse fasi della crescita.