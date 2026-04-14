La trasformazione di Mimmo Cesaroni | com'è cambiato Federico Russo il protagonista della fiction
Federico Russo, noto per aver interpretato Mimmo Cesaroni nella serie televisiva, ha subito un notevole cambiamento nel corso degli anni. Dalla prima apparizione come bambino negli anni 2000, ora appare cresciuto e tra i protagonisti dello spin-off “Il Ritorno”. Le foto pubblicate mostrano chiaramente il passare del tempo e l’evoluzione fisica dell’attore, che nel frattempo ha attraversato diverse fasi della crescita.
Ricordate Mimmo Cesaroni? È cresciuto ed è tra i protagonisti de I Cesaroni - Il Ritorno. Rispetto a quando era solo un bambino, è radicalmente cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto nei primi anni 2000 a oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Federico Russo torna nei Cesaroni: Mimmo è cresciuto ed è un docenteFederico Russo, l’attore che il pubblico italiano ha crescere sotto gli occhi di tutti, è destinato a tornare sullo schermo di Canale 5 interpretando...
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