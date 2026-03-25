Italia tra i leader europei nelle classifiche universitarie | Federico II tra le eccellenze

L’Italia si trova al terzo posto tra i paesi dell’Unione europea per il numero di università inserite nelle classifiche internazionali, superata da Francia e Germania. Per quanto riguarda il totale delle voci valutate nelle classifiche, il paese si posiziona al secondo posto, dietro alla Germania. Tra le università italiane inserite nelle liste di riferimento, si distingue l’ateneo con sede nel sud, riconosciuto come eccellenza nel settore.

L’Italia si colloca al terzo posto tra i paesi dell’Ue per numero di università classificate, dietro alla Francia e alla Germania, ma al secondo posto per numero totale di voci, superata solo dalla Germania. E’ quanto emerge dalla classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. L’Italia è inoltre uno dei tre paesi dell’Ue a vantare una voce classificata al primo posto mondiale, insieme alla Svezia e ai Paesi Bassi, che guidano la classifica con due voci e si colloca al secondo posto tra i paesi dell’Ue sia per le voci nella top 10 che nella top 20, superata solo dai Paesi Bassi. Un totale di 60 atenei italiani (rispetto ai 56 del 2025) compaiono 769 volte nella classifica di quest’anno — di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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