Paralimpiadi scatta il piano mobilità | navette parcheggi dedicati e bus gratuiti

Da sabato 7 a domenica 15 marzo, la Val di Fiemme ospiterà i Giochi Paralimpici, attirando l'attenzione su eventi sportivi di rilievo. In questa occasione, verrà attivato un piano mobilità che prevede navette dedicate, parcheggi riservati e bus gratuiti per facilitare gli spostamenti di visitatori e partecipanti. La macchina organizzativa si prepara a gestire il flusso di persone durante tutta la durata delle competizioni.

Dal 7 al 15 marzo traffico regolato attorno allo stadio del fondo di Lago di Tesero: attiva la Sala operativa della Protezione Civile La macchina organizzativa è pronta a rimettersi in moto. Da sabato 7 a domenica 15 marzo la Val di Fiemme tornerà sotto i riflettori con i Giochi Paralimpici e, insieme alle gare, scatterà anche il piano straordinario per la mobilità. Un sistema già sperimentato durante le Olimpiadi e che ora verrà riattivato con l’obiettivo di evitare ingorghi e garantire spostamenti sicuri per tifosi, residenti e lavoratori della valle. I biglietti per i Giochi Paralimpici hanno un prezzo accessibile: l'89% dei biglietti costa meno di 35 euro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

