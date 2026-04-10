Scaglia Indeva avanza il cantiere della nuova sede a Sorisole | Più efficiente innovativa e sostenibile

Il cantiere della nuova sede di Scaglia Indeva a Sorisole procede con progressi evidenti. La società ha invitato i propri manager in un incontro sul sito, giovedì 9 aprile, per verificare lo stato dei lavori. La costruzione mira a migliorare l’efficienza, l’innovazione e la sostenibilità degli ambienti di lavoro. La visita ha rappresentato un momento di confronto tra i responsabili e i tecnici impegnati nell’implementazione del progetto.

Scaglia INDEVA S.p.A. ha accolto giovedì 9 aprile tutti i propri Manager in visita al cantiere della nuova sede di Sorisole (qui l’intervista all’ad Scaglia), in un momento significativo di condivisione dedicato all’avanzamento del progetto e alla visione futura dell’azienda. Alla visita hanno preso parte l’amministratore delegato Stefano Scaglia e tutto il management aziendale, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per Scaglia INDEVA e per il territorio. La nuova sede sorgerà nell’area ex Gres di Sorisole, interessata da un importante intervento di riqualificazione e si svilupperà su una superficie coperta complessiva di circa 16. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Come il «gemello digitale» rende più efficiente e sostenibile l’aeroporto di OrioIl progetto Avio integra dati da sensori, telecamere e sistemi operativi per migliorare l’efficienza del piazzale. Nuovo impianto fotovoltaico, così l'ufficio postale diventa più efficiente e sostenibileProsegue il progetto 'Smart building' nel territorio ferrarese: previsti ampi risparmi.