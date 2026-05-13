Il consigliere regionale ha annunciato che il 19 maggio si terrà una riunione in Consulta per discutere della linea ferroviaria Napoli-Salerno. Ha affermato che si sta lavorando con impegno per trovare soluzioni che riguardano i pendolari che utilizzano questa tratta. Il rappresentante si è detto disponibile a fornire chiarimenti in merito alle questioni aperte sulla gestione e i miglioramenti necessari per il servizio ferroviario.

Tempo di lettura: 2 minuti Risponde per chiarire. Il consigliere regionale Giovanni Maria Cuofano mette al centro dell’agenda politica i disagi sulla linea storica Napoli–San Giovanni–Cava de’ Tirreni–Salerno e sulla Circumvesuviana facendo sapere che il 19 maggio la questione sarà discussa in Consulta, dove è già all’ordine del giorno. La convocazione arriva dopo le numerose segnalazioni di pendolari, studenti e lavoratori che da settimane denunciano ritardi, sovraffollamenti e carenza di collegamenti sostitutivi. La chiusura della linea storica Napoli–Salerno, sospesa dal 10 maggio per i lavori di adeguamento tecnologico e infrastrutturale, ha messo in difficoltà migliaia di cittadini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Linea storica Napoli-Salerno, Cuofano: “Il 19 maggio ne parliamo in Consulta. Impegno massimo per i pendolari”

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