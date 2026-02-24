Linea ferroviaria aretina Boni | Massimo impegno per accertare le cause dei disservizi

Guasti sulla linea ferroviaria aretina, causati da problemi tecnici non ancora identificati, hanno provocato disagi ai pendolari del Valdarno. I tecnici della Regione Toscana lavorano senza sosta al fianco di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per trovare le cause e risolvere la situazione. Le interruzioni hanno interessato diverse corse nelle ultime ore, lasciando molti utenti in attesa di chiarimenti. La priorità resta comprendere cosa abbia generato i guasti.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Dopo i guasti verificatisi nelle giornate di ieri e di questa mattina lungo la linea ferroviaria aretina, i tecnici di Regione Toscana sono in costante contatto con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per monitorare la situazione e comprendere le criticità che hanno interessato la tratta, causando significativi disagi ai pendolari del Valdarno. "Sto seguendo personalmente l'evolversi degli eventi – ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti Filippo Boni - mantenendo un confronto continuo con i soggetti gestori affinché vengano accertate in tempi rapidi le cause precise che hanno determinato i guasti e siano adottate tutte le misure necessarie a prevenire il ripetersi di simili problematiche".