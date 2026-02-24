Linea ferroviaria aretina Boni | Massimo impegno per accertare le cause dei disservizi

Da lanazione.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guasti sulla linea ferroviaria aretina, causati da problemi tecnici non ancora identificati, hanno provocato disagi ai pendolari del Valdarno. I tecnici della Regione Toscana lavorano senza sosta al fianco di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per trovare le cause e risolvere la situazione. Le interruzioni hanno interessato diverse corse nelle ultime ore, lasciando molti utenti in attesa di chiarimenti. La priorità resta comprendere cosa abbia generato i guasti.

linea ferroviaria aretina boni massimo impegno per accertare le cause dei disservizi
© Lanazione.it - Linea ferroviaria aretina, Boni: "Massimo impegno per accertare le cause dei disservizi"

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Dopo i guasti verificatisi nelle giornate di ieri e di questa mattina lungo la linea ferroviaria aretina, i tecnici di Regione Toscana sono in costante contatto con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per monitorare la situazione e comprendere le criticità che hanno interessato la tratta, causando significativi disagi ai pendolari del Valdarno. “Sto seguendo personalmente l’evolversi degli eventi – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti Filippo Boni - mantenendo un confronto continuo con i soggetti gestori affinché vengano accertate in tempi rapidi le cause precise che hanno determinato i guasti e siano adottate tutte le misure necessarie a prevenire il ripetersi di simili problematiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Circolazione dei treni sospesa per motivi precauzionali: verifiche sulla linea ferroviariaLa circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di consentire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria.

Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica: da oggi circolazione dei treni regolareDa oggi, sulla linea ferroviaria Adriatica, la circolazione dei treni torna regolare, con un ripristino graduale a partire dalle 16.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Circolazione sospesa sulla tratta Firenze-Arezzo. Ritardi e disagi per i pendolari; Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata; Principio di incendio, disagi a circolazione treni su linea Arezzo-Firenze; Linea convenzionale Firenze–Arezzo: circolazione sospesa tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche.

Treni, tornano in servizio due regionali della linea aretinaBuone notizie per i pendolari della linea ferroviaria aretina. Da lunedì 19 gennaio tornano in servizio due treni regionali molto utilizzati tra Arezzo e Firenze, sospesi nelle scorse settimane a ... rainews.it

Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, il treno 1874 sarà ripristinatoArezzo, 9 gennaio 2026 – Il treno 18754 Arezzo-Firenze, soppresso nei giorni feriali dall’avvio del nuovo orario invernale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI, sarà ... lanazione.it