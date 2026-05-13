La Procura di Pavia ha avviato una revisione dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi sulle responsabilità di un ex imputato. Un nuovo approfondimento ha portato alla smantellamento delle accuse precedenti nei confronti di un imputato, collegato alla vicenda. L’indagine si basa su elementi raccolti recentemente che mettono in discussione le conclusioni precedenti e riaprono la questione giudiziaria.

Milano, 13 maggio 2026 - L'esito dell'indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi con "l'emersione della responsabilità di Andrea Sempio si intreccia indissolubilmente con lo sgretolamento della responsabilità di Alberto Stasi" e assume addirittura una "capacità demolitoria dei fondamenti del giudicato di condanna" per l'ex fidanzato della ragazza che sta finendo di espiare 16 anni di carcere. È la convinzione del procuratore aggiunto Stefano Civardi e delle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano che, in un passaggio della loro memoria depositata con la chiusura dell'inchiesta, si spingono a dire che “è fuori di dubbio che qualsivoglia magistrato che leggerà il presente incarto processuale non si confronterà con una ipotesi 'fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose'".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’indagine su Sempio sgretola la responsabilità di Stasi e demolisce la sua condanna”: la Procura di Pavia spinge la revisione

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