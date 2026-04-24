La Procura di Pavia ha presentato una richiesta di revisione della condanna a 16 anni di carcere nei confronti di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di una ragazza avvenuto a Garlasco nel 2007. La richiesta riguarda il procedimento giudiziario relativo a quel caso, in cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole. La decisione sulla revisione può portare a nuovi sviluppi nel procedimento legale.

La Procura di Pavia ha chiesto la revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo ha confermato la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, al termine dell’incontro di questa mattina con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone. Per i pm sulla scena del crimine c’era Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Perché la Procura di Pavia chiede la revisione. Al centro dell’incontro andato in scena a Milano la chiusura delle indagini, atto che di norma prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, ma anche l’eventualità di un’istanza di revisione per Stasi, da presentare alla Corte d’Appello di Brescia.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiede la revisione della condanna di Stasi: cosa può succedere

Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

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