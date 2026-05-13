L' indagine di Confcommercio sulla legalità | In Sicilia oltre 20 mila imprese vivono un clima di maggiore vulnerabilità

Un’indagine di Confcommercio sulla legalità rivela che in Sicilia più di 20.000 imprese si trovano in una condizione di maggiore vulnerabilità. I dati, diffusi in occasione della tredicesima giornata nazionale “Legalità, ci piace!”, si concentrano sui fenomeni illegali e mostrano come il settore terziario rappresenti oltre il 70% del tessuto produttivo dell’isola. La ricerca mette in luce le criticità che interessano le attività commerciali e di servizi locali.

L’analisi dei dati dell’indagine nazionale Confcommercio sui fenomeni illegali, dati diffusi oggi in occasione della tredicesima giornata nazionale “Legalità, ci piace!”, offre un quadro che riguarda da vicino anche la Sicilia, dove il terziario rappresenta oltre il 70% del tessuto produttivo e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Legalità e sicurezza, l’allarme di Confcommercio Cesena: “A rischio imprese e lavoro”Anche Confcommercio Cesena ha partecipato alla tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, importante...

Confartigianato Sicilia, nell'Isola oltre 5 mila imprese artigiane del dolciario e 293 prodotti della tradizioneIn Sicilia la qualità dei dolci pasquali passa dalle mani degli artigiani: sono oltre 5 mila le imprese artigiane della pasticceria e del settore...

Temi più discussi: Oltre undici milioni di ciclisti durante le vacanze estive; Milano, Lodi, Monza Brianza e gli acquisti digitali. Al Netcomm Forum 2026 la quarta edizione di Netcomm NetRetail; Job Day Summer 2026: la ristorazione bergamasca si prepara a una nuova stagione estiva; Sviluppo economico. Mercoledì 13 maggio l’assessora Cappello alla Giornata Legalità ci piace di Confcommercio e al Young Innovator Business Forum.

ASSINVEST DI PATRIZIA CAPRIOTTI - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Confcommercio, 'oltre 20mila imprese siciliane vivono clima di vulnerabilità'Circa il 28% delle imprese delsettore terziario siciliane segnala un peggioramento dei livellidi sicurezza nell'ultimo anno. Si tratta di oltre 20mila impreseche vivono quotidianamente un clima di mag ... ansa.it

Confcommercio, nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese 41 miliardi di euroROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi 41 miliardi di euro e ha messo a rischio 284mila posti di lavoro regolari, in crescita rispetto al ... toscanamedianews.it