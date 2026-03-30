In Sicilia, più di 5 mila imprese artigiane operano nel settore dolciario e della pasticceria, producendo circa 293 specialità tradizionali. Queste aziende utilizzano metodi artigianali, materie prime locali e si concentrano sulla qualità dei prodotti. La produzione di dolci pasquali rappresenta una parte significativa dell’attività artigianale sulla regione, contribuendo a mantenere vive le tradizioni locali.

In Sicilia la qualità dei dolci pasquali passa dalle mani degli artigiani: sono oltre 5 mila le imprese artigiane della pasticceria e del settore dolciario che, con lavorazioni tradizionali, materie prime del territorio e attenzione alla qualità, rendono unica la tavola di Pasqua dei siciliani. È quanto emerge dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Sicilia sul comparto dolciario in vista della Pasqua 2026. Nell’Isola operano oltre 7 mila imprese tra pasticcerie e settore dolciario, di cui oltre 5.200 artigiane, pari al 73,7 per cento del totale. La Sicilia si colloca tra le regioni italiane con la maggiore incidenza dell’artigianato nel comparto dolciario e questo settore rappresenta l’1,5 per cento delle imprese totali e il 7,4 per cento dell’artigianato complessivo regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Confartigianato Sicilia, nell'Isola oltre 5 mila imprese artigiane del dolciario e 293 prodotti della tradizione

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