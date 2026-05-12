Il cantautore romano è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma, che gli ha provocato la perdita di una falange. Nonostante le ferite, ha dichiarato di voler comunque partecipare ai prossimi concerti. La notizia ha attirato l'attenzione dei fan e dei media locali, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio sulle cause o sulle condizioni di salute attuali del musicista è stato comunicato ufficialmente.

Attimi di paura per il cantautore romano Giancane, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Come riportato da Adnkronos, Giancarlo Barbati Bonanni è stato investito da un’auto. L’artista ha riportato un infortunio alla mano che lo costringerà a modificare temporaneamente le sue esibizioni dal vivo, ma ha voluto subito rassicurare i fan sulle sue condizioni. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Giancane in un video pubblicato sui social, in cui ha spiegato quanto successo e ha cercato di evitare la diffusione di informazioni errate. “Sabato ho avuto un incidente, una persona mi ha investito. Sto bene”, ha detto il musicista, confermando di essere in fase di recupero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incidente e mi è saltata la falange, non posso suonare ma farò comunque i concerti”: il cantautore Giancane investito a Roma

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