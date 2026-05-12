Giancane investito in via del Circo Massimo a Roma | Sto bene ma è saltata una piccola falange del dito

Il cantautore romano è stato coinvolto in un incidente in via del Circo Massimo a Roma, quando un'auto l'ha investito. Dopo l'incidente, ha riferito di stare bene, anche se ha subito la perdita di una piccola falange di un dito. La donna alla guida dell’auto è risultata coinvolta nell’incidente, che si è verificato in zona centrale e molto frequentata della città.

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