Un’app europea dedicata alla verifica dell’età, testata in cinque paesi tra cui l’Italia, è stata dichiarata tecnicamente pronta e sarà presto disponibile ai cittadini. La Commissione europea ha annunciato che questa applicazione mira a offrire maggiori strumenti di tutela, soprattutto per i minori. La fase di sperimentazione si è conclusa e l’app sarà resa accessibile nelle prossime settimane.

«La nostra app europea» testata in cinque Stati membri tra cui l’Italia «per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. «Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme», ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea «dipendenza» e non è un ambiente che «fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo». «Lo scorso autunno, nel discorso sullo stato dell’Unione, mi sono impegnata a rendere il mondo online più sicuro per i nostri figli.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Von der Leyen: arriva l’app europea per la verifica dell’età, più tutela per i minori

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