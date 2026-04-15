Von der Leyen | ‘pronta app per la verifica dell’età sui social’

Un’app europea per la verifica dell’età sui social è stata testata in cinque paesi, tra cui l’Italia. La Commissione ha annunciato che lo strumento è stato completato dal punto di vista tecnico e sarà disponibile a breve per i cittadini. La piattaforma mira a facilitare il controllo dell’età su piattaforme digitali, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi di rilascio o sulle modalità di accesso.

ROMA, 15 APR – “La nostra app europea” testata in cinque Stati membri tra cui l’Italia “per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. Lo scorso autunno, nel discorso sullo stato dell’Unione, mi sono impegnata a rendere il mondo online più sicuro per i nostri figli. Sappiamo che la tecnologia digitale può offrire ai bambini opportunità incredibili” ma “siamo anche ben consapevoli che questi benefici comportano dei rischi: quando si tratta della sicurezza dei bambini online, la situazione è estremamente preoccupante”, ha spiegato la numero uno di Palazzo Berlaymont.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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