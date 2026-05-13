LILT Benevento e FAPAS corsi di cucina e pasticceria per pazienti oncologici
È stato avviato il progetto “I sapori che fanno bene”, che prevede otto incontri gratuiti dedicati a pazienti oncologici. L’iniziativa, organizzata da un’associazione locale per la lotta contro il cancro e un ente dedicato alla tutela dell’ambiente, si concentra su corsi di cucina e pasticceria. Le sessioni combinano momenti di formazione con attività che favoriscono il benessere e l’apprendimento di tecniche culinarie.
L’iniziativa nasce anche con l’intento di offrire ai pazienti oncologici e agli ex pazienti uno spazio sereno e accogliente, capace di regalare momenti di leggerezza, socialità e partecipazione attiva durante un percorso di cura spesso complesso e impegnativo. Attraverso la cucina e la pasticceria, il progetto vuole favorire occasioni di incontro, distrazione positiva e benessere emotivo, contribuendo a rafforzare il senso di condivisione e vicinanza umana. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di competenze professionali, utile ad arricchire il proprio bagaglio formativo e personale. La conferenza stampa, alla quale prenderanno parte il presidente della LILT di Benevento, dott.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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