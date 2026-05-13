LILT Benevento e FAPAS corsi di cucina e pasticceria per pazienti oncologici

È stato avviato il progetto “I sapori che fanno bene”, che prevede otto incontri gratuiti dedicati a pazienti oncologici. L’iniziativa, organizzata da un’associazione locale per la lotta contro il cancro e un ente dedicato alla tutela dell’ambiente, si concentra su corsi di cucina e pasticceria. Le sessioni combinano momenti di formazione con attività che favoriscono il benessere e l’apprendimento di tecniche culinarie.

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