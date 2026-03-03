Danza laboratori di cucina e teatro per i pazienti oncologici | Modello di cura che mette al centro le persone

Un nuovo approccio ai trattamenti oncologici include attività come danza, laboratori di cucina, teatro, pilates e percorsi di supporto psicologico rivolti ai pazienti. Queste iniziative sono state ideate per offrire un sostegno completo, coinvolgendo le persone in attività pratiche e creative, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita durante il percorso terapeutico. Il modello si focalizza sulla centralità delle persone e sul loro benessere.

Dalla danza ai laboratori di cucina, dalla velaterapia ai corsi di teatro e pilates, fino ai percorsi di sostegno psicologico. Sono le attività previste dal progetto di 'umanizzazione delle cure' finanziato dalla Regione, in partenza in due ospedali della Asl Bari: il San Paolo e il Perinei di.