Danza laboratori di cucina e teatro per i pazienti oncologici | Modello di cura che mette al centro le persone

Un nuovo approccio ai trattamenti oncologici include attività come danza, laboratori di cucina, teatro, pilates e percorsi di supporto psicologico rivolti ai pazienti. Queste iniziative sono state ideate per offrire un sostegno completo, coinvolgendo le persone in attività pratiche e creative, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita durante il percorso terapeutico. Il modello si focalizza sulla centralità delle persone e sul loro benessere.

Dal curare al prendersi cura: alla LILT Benevento al via i laboratori di bellezza per pazienti oncologicheLa cura oncologica non riguarda solo il corpo, ma investe anche la dimensione psicologica e sociale della persona.

Pausa caregiver, un progetto per chi si prende cura di pazienti oncologiciC’è una parola che spesso manca nel vocabolario di chi assiste una persona con malattia oncologica: “pausa”.

