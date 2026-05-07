A Treviso, la Lilt riceve un’auto nuova grazie a Mobilità di Marca, che si impegna a facilitare gli spostamenti dei pazienti. L’iniziativa prevede l’impiego di ex autisti che si occupano di garantire la sicurezza durante i viaggi. La vettura sarà utilizzata per accompagnare le persone che devono recarsi presso strutture sanitarie o altri servizi, migliorando così la possibilità di mobilità per chi ha bisogno di assistenza.

? Cosa scoprirai Come farà questa nuova auto a risolvere i problemi di mobilità?. Chi sono gli ex autisti che garantiscono la sicurezza dei viaggi?. Perché Mobilità di Marca ha scelto proprio questo modello di vettura?. Come cambierà il supporto alle famiglie dei pazienti oncologici trevigiani?.? In Breve Cerimonia conclusasi il 6 maggio 2026 presso il deposito Mom in via Castellana.. Nelly Raisi sottolinea l'importanza del mezzo per la continuità dei percorsi terapeutici.. Ex autisti in pensione collaborano con Mobilità di Marca e l'associazione Auser.. La Fiat Panda garantisce spostamenti capillari nei contesti urbani e suburbani trevigiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, nuova auto per la Lilt: Mobilità di Marca aiuta i pazienti

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