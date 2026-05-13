Liguria allerta mareggiata | blocchi e divieti per Genova e Savona

Nella regione Liguria si stanno adottando misure di sicurezza a causa di un'allerta mareggiata. Sono state disposte chiusure di alcune strade lungo la costa e divieti di sosta in zone specifiche. I residenti sono stati invitati a mettere in sicurezza le proprie proprietà e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Le autorità stanno monitorando la situazione e comunicano eventuali aggiornamenti.

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? Punti chiave Quali strade litoranee saranno chiuse per il divieto di sosta?. Cosa devono mettere in sicurezza i residenti prima del picco?. Quando si prevede che la mareggiata raggiungerà la massima intensità?. Come cambieranno le ordinanze se il maltempo dovesse peggiorare?.? In Breve Picco criticità previsto tra mattinata e primo pomeriggio di giovedì 14 maggio 2026.. Comune di Genova applica l'ordinanza n. 092017 per la sicurezza pubblica.. Divieto di sosta su tutte le strade litoranee di Genova, Savona e Imperia.. Protezione Civile raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere per l'intera giornata.. L’allerta meteo per una mareggiata di forte intensità colpirà le coste liguri nella giornata di domani, giovedì 14 maggio 2026, con onde particolarmente violente e raffiche di vento sostenute previste tra Genova, Savona e Imperia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, allerta mareggiata: blocchi e divieti per Genova e Savona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mareggiata intensa in arrivo a Genova: scenari, previsioni meteo e divieti Liguria: 3,3 milioni per nuovi alloggi universitari a Genova e SavonaLa Liguria investe nel futuro accademico con un piano che tocca i nodi strategici di Genova e Savona, destinando risorse del Fondo Strategico... Meteo, torna l’inverno in Liguria. Temperature in picchiata, mareggiate e avviso per vento forteArriva un flusso di aria artica a interrompere la primavera in Liguria. E sulla nostra regione porterà anche temporali e precipitazioni, che potranno assumere carattere nevoso nell’entroterra, inoltre ... genova.repubblica.it Maltempi in Liguria, 19 diportisti salvati durante la violenta mareggiata dai vigili del fuocoSoccorsi nella notte a Rapallo 19 diportisti bloccati sulla diga in parte crollata a causa della violenta mareggiata che ha colpito la Liguria / Courtesy Vigili del fuoco ... affaritaliani.it