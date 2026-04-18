In Liguria sono stati stanziati 3,3 milioni di euro dal Fondo Strategico Regionale per la costruzione di nuovi alloggi universitari a Genova e Savona. Il finanziamento mira a migliorare le strutture disponibili per gli studenti, con interventi specifici nelle due città. Questa iniziativa si inserisce in un piano regionale volto a rafforzare il settore dell’istruzione superiore e a rispondere alle esigenze degli studenti che frequentano le università locali.

La Liguria investe nel futuro accademico con un piano che tocca i nodi strategici di Genova e Savona, destinando risorse del Fondo Strategico Regionale per potenziare l’accoglienza degli studenti. La decisione della Giunta regionale punta a risolvere la pressione abitativa che grava sugli universitari, trasformando strutture preesistenti in poli residenziali moderni attraverso stanziamenti che superano i 3 milioni e 300 mila euro complessivi. Il progetto genovese si concentra sulla rifunzionalizzazione dell’ex clinica chirurgica San Martino, dove l’impiego di 2 milioni di euro permetterà di completare i lavori relativi ai lotti A e B. Questa operazione è destinata a fornire ben 319 alloggi, una risposta massiccia alla necessità di posti letto studia fuori sede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: 3,3 milioni per nuovi alloggi universitari a Genova e Savona

Notizie correlate

Liguria: 1,1 milioni per borghi e sicurezza tra Imperia e SavonaLa Regione Liguria ha stanziato oltre 1,19 milioni di euro per sostenere lo sviluppo e la sicurezza dei territori rurali attraverso il Fondo...

Nel centro di Terni arrivano ventitré nuovi alloggi universitari: ecco doveLa giunta comunale di Terni ha votato la presa d’atto e la approvazione dello schema di patto di collaborazione tra Palazzo Spada e l’ente del terzo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Crociere, in Liguria nel 2026 i passeggeri saranno più di tre milioni; Fondo Strategico Regionale: oltre 26 milioni per 84 interventi in Liguria; Da Regione Liguria 1,9 milioni per la sicurezza delle galleria tra Moneglia e Deiva; Crociere, Cagliari nella top 10 italiana. Nell’Isola attesi quasi 800mila passeggeri - L'Unione Sarda.it.

Dal fondo strategico regionale 3,3 milioni per studentati nell’ex clinica del San Martino e al PriamarDal fondo strategico regionale 3,3 milioni per studentati nell’ex clinica del San Martino e al Priamar ... msn.com

Violenza di genere, Campora: stanziati 3 milioni e 270mila euro per la LiguriaL’ammontare delle risorse che il Governo Meloni ha destinato a Regione Liguria per la violenza di genere in 5 anni è più che triplicato, passando da una cifra di circa 700.000 euro nel 2020 alla ... ligurianotizie.it

Liguria, il presidente nazionale dei medici dell’emergenza contro il piano. Nicolò: «Pronti a un incontro» - facebook.com facebook

Enogastronomia: oltre 57 milioni di valore economico per la Liguria x.com