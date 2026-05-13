Liguria 8 milioni per i nidi | fino a 500 euro al mese per le famiglie

In Liguria, sono stati stanziati otto milioni di euro per i servizi di nido, con un contributo che può arrivare fino a 500 euro al mese per le famiglie. L'importo mensile varia in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare. Il bando permette alle famiglie di accedere ai servizi privati e domiciliari, seguendo le procedure previste per la richiesta e l'assegnazione del contributo.

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? Punti chiave Quanto spetta mensilmente alle famiglie in base al proprio ISEE?. Come si accede ai servizi privati e domiciliari con questo bando?. Quando è possibile presentare la domanda sul portale Filse?. Chi può beneficiare del contributo in caso di genitori separati?.? In Breve Contributi mensili da 200 a 500 euro basati su fasce Isee fino a 40.000 euro.. Domande dal 21 maggio al 22 giugno 2026 tramite portale Filse.. Possibile seconda finestra per le domande tra il 23 giugno e il 23 luglio 2026.. Fondo alimentato dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027 per sostenere redditi medio-bassi.. La Regione Liguria ha stanziato 8 milioni di euro per il bando Nidi gratis, una misura che permetterà alle famiglie di ricevere contributi mensili per i servizi educativi della prima infanzia a partire dal prossimo 21 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, 8 milioni per i nidi: fino a 500 euro al mese per le famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Toscana, quarta edizione di “Nidi Gratis”: contributi fino a 800 euro al mese per le famiglieLa Regione Toscana avvia la quarta edizione della misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 20262027, il programma che consente alle famiglie con... Leggi anche: Alzheimer a Bari: costi fino a 4.500 euro al mese per le famiglie Argomenti più discussi: Polo della subacquea, la Regione Liguria entra con 10 milioni di euro; Polo Subacquea futuro da leader. Dieci milioni da Regione Liguria; Alluvione 2024, dalla Regione Liguria via libera a 3,4 milioni di euro per le aziende agricole di Albenga e Ceriale; 10elotto, si fa festa su entrambe le riviere. Bilancio 2025 Aster, equilibrio economico e produzione record a 42,8 milioni di euro. Bassoli, solidità è presupposto per continuare a investire in cura città #ANSA x.com Liguria, nidi grati fino a 5.500 euro per le famiglieRegione Liguria rinnova per il terzo anno consecutivo il progetto Nidi Gratis, destinando 8 milioni di euro per sostenere le famiglie con figli piccoli e alleggerire i costi dei servizi per la prima ... telenord.it